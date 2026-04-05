Wetter in Hessen

Sonnenschein und teilweise bis zu 23 Grad in der neuen Woche

In Hessen beginnt die Woche mit Sonnenschein. Die Temperaturen sind zunehmend frühlingshaft: Am Mittwoch könnte das Thermometer an einigen Orten bis zu 23 Grad zeigen. Die Aussichten.

In Hessen meldet sich der Frühling zurück. (Symbolbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
In Hessen meldet sich der Frühling zurück. (Symbolbild)

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Zu Beginn der neuen Woche dürfen sich die Menschen in Hessen auf Sonnenschein und Temperaturen von teilweise mehr als 20 Grad freuen. Am Ostermontag sei es heiter bis sonnig, gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) bekannt. Regen gebe es keinen. Das Thermometer zeige maximal 13 bis 17 Grad. Es wehe ein meistens schwacher Wind.

Sonnenschein auch am Dienstag und Mittwoch

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Am Dienstag sei es in Hessen sonnig; es bleibe trocken. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten von 15 Grad an der Werra und 20 Grad im Ried. Der Wind wehe schwach bis mäßig. Auch am Mittwoch scheint nach DWD-Angaben die Sonne. Das Thermometer zeige in Nordhessen bis zu 18 Grad und an der Bergstraße bis zu 23 Grad. Dazu gehe ein schwacher Wind.

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