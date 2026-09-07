Wetterbericht

Sonniger Wochenstart in Hessen

Heute zeigt sich Hessen von seiner heißen Seite – bis zu 32 Grad und Sonne. Wer noch Pläne für draußen hat, sollte sich beeilen: Schon ab Dienstag wird’s wieder kühler.

Der Sommer kehrt kurzzeitig nach Hessen zurück. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Der Sommer kehrt kurzzeitig nach Hessen zurück. (Symbolbild)

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Die neue Woche macht einen kurzen Ausflug zurück in den Hochsommer. Doch schon in den nächsten Tagen kühlt es in Hessen wieder deutlich ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Der heutige Montag bleibt wechselnd bewölkt, aber freundlich und meist trocken. Einzelne Schauer und Gewitter sind allerdings nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 32 Grad. Dabei weht ein schwacher Wind aus südlicher Richtung.

In der Nacht zum Dienstag ziehen von Westen zunehmend Wolken auf. Am Dienstag selbst bleibt es wechselnd bewölkt, vereinzelt sind Schauer möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad. Am Mittwoch verschlechtert sich das Wetter weiter und die Höchstwerte erreichen nur noch 18 bis 22 Grad.

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