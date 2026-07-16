Feuer

Brand in Sortieranlage im Rheinhafen - eine verletzte Person

Im Karlsruher Rheinhafen gerät eine Sortieranlage in Brand. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften vor Ort. Entwarnung folgt rasch.

Im Rheinhafen brannte eine Sortieranlage. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Im Rheinhafen brannte eine Sortieranlage. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Feuer in einer Sortieranlage im Karlsruher Rheinhafen hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Wie die Einsatzleiterin berichtete, war am Morgen eine Industriehalle in Brand geraten; sie wurde vorsorglich geräumt. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung, wie es weiter hieß. Von Nachlöscharbeiten abgesehen, sei das Feuer mittlerweile gelöscht. Was die Ursache war und wie hoch der angerichtete Schaden ist, blieb zunächst unklar. Mehr als 70 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. 

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand den Angaben zufolge nicht. Die Warnung an die Bevölkerung, wegen der Rauchentwicklung und der Geruchsbelästigung Fenster und Türen zu schließen und Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten, war schon kurze Zeit nach dem Feueralarm wieder aufgehoben worden. Den Angaben zufolge war das Feuer gegen 7.45 Uhr ausgebrochen.

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