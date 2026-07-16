Brand in Sortieranlage im Rheinhafen - eine verletzte Person

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Feuer in einer Sortieranlage im Karlsruher Rheinhafen hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Wie die Einsatzleiterin berichtete, war am Morgen eine Industriehalle in Brand geraten; sie wurde vorsorglich geräumt. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung, wie es weiter hieß. Von Nachlöscharbeiten abgesehen, sei das Feuer mittlerweile gelöscht. Was die Ursache war und wie hoch der angerichtete Schaden ist, blieb zunächst unklar. Mehr als 70 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Brand zu bekämpfen.