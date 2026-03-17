Lebensmittel

Soße und Salat in Mülleimern: Dönerimbiss in Ulm beanstandet

Soße aus dem Mülleimer, Brot auf schmutzigem Asphalt und ein rostiger Gipsrührer: Was die Kontrolleure in einem Ulmer Dönerladen entdeckten, lässt viele Kunden schlucken.

Gleich mehrere Mängel entdeckten die Kontrolleure bei dem Imbiss in Ulm. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Gleich mehrere Mängel entdeckten die Kontrolleure bei dem Imbiss in Ulm. (Symbolbild)

Ulm (dpa) - Bei diesen Zuständen dürfte sogar manchem Kontrolleur der Appetit vergangen sein: Gleich mehrere erhebliche Hygienemängel stellten die Behörden bei einem Dönerimbiss in Ulm fest. Unter anderem soll die Soße in einem Kunststoffmülleimer mit einem angerosteten Gipsrührer samt abgeplatzter Farbe angerührt worden sein, teilte die Stadt Ulm mit. Frische Brotkörbe standen ohne Unterkiste direkt auf dem mit Altfett verschmierten Asphalt im Innenhof. In einem anderen Mülleimer lagerte der Imbiss Eisbergsalat zusammen mit Wasser.

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Laut den Behörden sind diese Behältnisse nicht zur Aufbewahrung der Lebensmittel geeignet. Knapp eine Woche nach der ersten Kontrolle Mitte Februar überprüften die Beamten den Betrieb erneut. Die Mängel seien demnach umfänglich beseitigt worden.

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