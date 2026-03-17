Soße und Salat in Mülleimern: Dönerimbiss in Ulm beanstandet

Ulm (dpa) - Bei diesen Zuständen dürfte sogar manchem Kontrolleur der Appetit vergangen sein: Gleich mehrere erhebliche Hygienemängel stellten die Behörden bei einem Dönerimbiss in Ulm fest. Unter anderem soll die Soße in einem Kunststoffmülleimer mit einem angerosteten Gipsrührer samt abgeplatzter Farbe angerührt worden sein, teilte die Stadt Ulm mit. Frische Brotkörbe standen ohne Unterkiste direkt auf dem mit Altfett verschmierten Asphalt im Innenhof. In einem anderen Mülleimer lagerte der Imbiss Eisbergsalat zusammen mit Wasser.