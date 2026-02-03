Unerlaubte Entsorgung

Spaziergängerin entdeckt Schafsreste am Waldrand

Eine Frau entdeckt an einem Waldrand in Ingoldingen Schafsreste in Säcken. Die Polizei warnt vor Gefahren und weist auf mögliche hohe Geldbußen hin.

Bei Ingoldingen haben Unbekannte illegal Schlachtabfälle entsorgt. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Ingoldingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben an einem Waldrand bei Ingoldingen (Landkreis Biberach) unerlaubt Schlachtabfälle entsorgt. Eine Spaziergängerin fand am Montagmorgen Karton und Plastiksäcke, in denen sich auch Schafsfelle befanden, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten gehen davon aus, dass die Täter sie wenige Tage zuvor dort abgelegt haben.

Die Polizei warnt vor dem Entsorgen von toten Nutztieren im Wald. Diese sei nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz eine Ordnungswidrigkeit und könne mit Geldbußen bis zu 100.000 Euro geahndet werden. Tierkörper, Schlachtabfälle und andere tierische Nebenprodukte können für die Gesundheit von Menschen und anderen Tieren gefährlich werden, wenn sie nicht fachgerecht entsorgt werden.

