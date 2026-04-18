SPD in Hessen wählt neuen Vorstand und berät Bildungspläne
Die hessische SPD wählt in Baunatal einen neuen Landesvorstand. Auch die Zukunft der Bildung steht auf der Tagesordnung des Parteitages – mit einem Leitantrag zu Kitas, Schulen und Hochschulen.
Baunatal (dpa/lhe) - Bei einem Parteitag der hessischen SPD am Samstag (9.30 Uhr) im nordhessischen Baunatal soll ein neuer Landesvorstand gewählt werden. Zudem will die Partei laut vorläufiger Tagesordnung über die «Bildungspolitik von morgen» diskutieren. Dazu habe der Landesvorstand einen Leitantrag unter dem Titel «Wir bilden Zukunft» entworfen, der eingebracht werden soll, teilte die SPD mit.
Die Partei wolle «Hessens Bildung von morgen prägen und gute Bedingungen in Kita, Schule, Werkstatt und Hochschule schaffen», erklärte demnach der SPD-Landesvorsitzende Sören Bartol. Den Angaben zufolge werden rund 350 Delegierte in Baunatal erwartet.