CDU in Hessen wählt neuen Landesvorstand
Beim Landesparteitag in Rotenburg stehen neben Reden von Boris Rhein und Jens Spahn die Neuwahl des Vorstands und ein wirtschaftspolitischer Leitantrag im Fokus.
Rotenburg (dpa/lhe) - Die CDU trifft sich heute (9.00 Uhr) im osthessischen Rotenburg an der Fulda zu ihrem Landesparteitag. Neben einem Bericht des hessischen Partei- und Regierungschefs Boris Rhein und einem Auftritt des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jens Spahn, steht die Neuwahl des Landesvorstands im Mittelpunkt des Treffens.
Außerdem wollen die Delegierten über einen Leitantrag beraten, der Vorschläge zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland und zur Förderung von mehr Eigenverantwortung macht.