Sperrung an Felsformation wegen drohenden Felssturzes
Ein sichtbarer Riss im Felsen sorgt für eine Sperrung in einem Naturschutzgebiet. Was die Stadt Göppingen jetzt unternimmt und wie es weitergeht.
Göppingen (dpa/lsw) - Wegen eines drohenden Felssturzes ist im Landkreis Göppingen ein Teil eines Naturschutzgebietes gesperrt worden. Ein Riss im Felsen sei zu erkennen, teilte die Stadt Göppingen mit. Seit Freitag gilt die großräumige Sperrung rund um die Felsformation Spielburg bei Hohenstaufen. Ein Ingenieurbüro sei bereits beauftragt, den Felsen zu begutachten. Mindestens bis das Ergebnis der Untersuchung vorliegt, soll der betroffene Bereich gesperrt bleiben.