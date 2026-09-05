Einsatz

Verdächtiger Koffer vor Bäckerei sorgt für Sperrung

Busse und Bahnen können am Luisenplatz in Darmstadt zeitweise nicht fahren. Denn die Polizei untersucht einen herrenlosen Koffer – sogar mit einem Röntgenbild.

Die Polizei sperrt den Bereich großräumig ab. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Die Polizei sperrt den Bereich großräumig ab. (Symbolbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein verdächtiger Koffer vor einer Bäckerei in der Darmstädter Innenstadt hat für eine großräumige Sperrung gesorgt. Wegen der Maßnahmen müsse auch der Betrieb von Bussen und Bahnen vorübergehend eingestellt werden, teilte die Polizei am Samstagmittag mit. Wenig später gab es dann Entwarnung: Der Koffer habe sich als harmlos erwiesen. 

Das herrenlose Gepäckstück sei der Polizei gegen 12.15 Uhr gemeldet worden. Eine Streife habe den Koffer an einem Fahrradständer vor der Bäckereifiliale gefunden. «Die Beamten sperrten den Bereich vorsorglich großräumig ab», hieß es zunächst.

Zwei Stunden nach der Meldung gaben die Experten des Landeskriminalamts nach einem Röntgenbild Entwarnung. «In der Tasche befanden sich unter anderem Kleidungsstücke», hieß es. «Die Absperrung konnte anschließend wieder aufgehoben werden.» Die Ermittlungen zum Eigentümer des Koffers laufen demnach.

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