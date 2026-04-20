Brände

Sprinkleranlage löst wegen Feuers aus - Wasserschaden

Bei einem Brand in einem Wiesbadener Geschäftshaus verhindert die Sprinkleranlage mutmaßlich Schlimmeres. In einem Modegeschäft entsteht laut Feuerwehr ein größerer Wasserschaden.

Warum in dem Geschäftshaus ein Feuer ausbrach, war zunächst unklar. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Warum in dem Geschäftshaus ein Feuer ausbrach, war zunächst unklar. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im ersten Stock eines Geschäftshauses in Wiesbaden-Biebrich ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Die Sprinkler- und Brandmeldeanlage seien ausgelöst worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Feuer sei von den Einsatzkräften schnell gelöscht worden. Menschen kamen nach den Worten des Sprechers nicht zu Schaden. Problematisch sei der Wasserschaden in einem Modegeschäft im Erdgeschoss des Hauses. Zudem seien größere Ladenflächen verraucht.

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