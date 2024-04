Stadt Frankfurt mit mehr als 390 Millionen Euro im Plus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zum dritten Mal hintereinander hat die Stadt Frankfurt ihr Haushaltsjahr mit einem Überschuss abgeschlossen. Das Plus im Jahr 2023 betrug rund 391 Millionen Euro, wie Stadtkämmerer Bastian Bergerhoff (Grüne) am Montag in Frankfurt mitteilte. Dies sei seit 15 Jahren das höchste Ergebnis. Veranschlagt war demnach ein Defizit von etwa 60 Millionen Euro. Im Jahr 2022 stand ein Überschuss von 32 Millionen Euro am Ende des Haushaltsjahres.