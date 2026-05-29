Starkregen und Hagel in Hessen möglich
Auf sommerliche Tage folgen in Hessen Regen und Gewitter. Auch Unwetter mit Starkregen können nicht ausgeschlossen werden.
Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen sollten sich die Menschen in den kommenden Tagen auf ungemütliches Wetter einstellen. Bei Temperaturen zwischen maximal 27 und 32 Grad am Freitag hält der Deutsche Wetterdienst (DWD) Gewitter mit Starkregen für möglich. Auch Unwetter mit Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen seien nicht ausgeschlossen. In einer Stunde könnten dann bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. In der Nacht können einzelne Gewitter aufziehen und die Temperaturen fallen auf bis zu 12 Grad ab.
Am Samstag bleibt das Wetter weiterhin unbeständig. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu 31 Grad. Kräftige Gewitter mit Starkregen könnten aber nicht ausgeschlossen werden, so die Wetterexperten. Lokal seien auch Unwetter mit heftigem Starkregen von bis zu 30 Litern Regen pro Quadratmeter möglich. In der Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu 15 Grad ab, in Nordhessen auf bis zu 10.
Der Sonntag bleibt verregnet mit Temperaturen von bis zu 28 Grad. Kräftige Gewitter mit Starkregen könnten weiter nicht ausgeschlossen werden. Erst in der Nacht auf Montag soll der Regen abklingen.