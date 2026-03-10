Stau durch Bergungsarbeiten nach nächtlichem Brand auf A44

Warburg (dpa) - Nach einem nächtlichen Brand auf der Autobahn 44 bei Warburg in Fahrtrichtung Kassel kommt es für Autofahrer zu längeren Wartezeiten. In der Nacht habe der Anhänger eines Lkw offenbar infolge eines geplatzten Reifens Feuer gefangen, teilte die Polizei Kassel mit. Die Bergungsarbeiten dauern den Angaben zufolge derzeit weiter an.

Gegen 2.10 Uhr in der Nacht habe der mit Paketen beladene Anhänger des Sattelzugs zwischen den Anschlussstellen Warburg in Nordrhein-Westfalen und Breuna in Hessen Feuer gefangen. Der Fahrer habe durch rechtzeitiges Abkoppeln des Anhängers verhindern können, dass der Brand auf das mit Gefahrgut beladene Zugfahrzeug übergeht. Er wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Einspurige Verkehrsführung auf A44 Richtung Kassel

Nach dem Brand war die Strecke aufgrund der bis in die Morgenstunden andauernden Löscharbeiten zeitweise voll gesperrt. Inzwischen wird der Verkehr einspurig an der Brandstelle vorbeigeführt. Dadurch komme es zu Stau, hieß es. Die Dauer der Bergungsarbeiten und damit auch der Verkehrsbehinderungen sei derzeit nicht absehbar.