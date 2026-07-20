Flughafen

Strafverfahren nach Scherz über Bombe im Gepäck

Ein Scherz bei der Gepäckkontrolle am Frankfurter Flughafen führt für einen Reisenden zu einem Strafverfahren. Auch von seinem Flug in sein Heimatland Rumänien wird der 38-Jährige ausgeschlossen.

Für den 38-jährigen Mann aus Rumänien endet sein Scherz mit einem Strafverfahren. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Für den 38-jährigen Mann aus Rumänien endet sein Scherz mit einem Strafverfahren. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Dieser Scherz ist wohl nach hinten losgegangen: Bei der Luftsicherheitskontrolle am Frankfurter Flughafen schlägt zunächst ein Sprengstofftest am Koffer eines 38-jährigen Mannes positiv an. Die anschließende Kontrolle seines Koffers unterbricht er mit den Worten «It's a bomb» («Es ist eine Bombe»), wie die Bundespolizei mitteilte. 

Der auf dem Monitorbild verdächtig aussehende Gegenstand habe zwar als ungefährliche Musikbox identifiziert werden können - aufgrund seines Scherzes sei dennoch ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet worden. Auch von dem eigentlich geplanten Flug in sein Heimatland Rumänien wurde der 38-Jährige ausgeschlossen.

Ähnlicher Vorfall im April

Anfang April hatte es am Frankfurter Flughafen bereits einen ähnlichen Vorfall gegeben: Damals hatte eine 48-jährige Frau gescherzt, in ihrem Handgepäck Pistolen und Bomben dabeizuhaben. Nach Angaben der Bundespolizei konnte auch damals eine tatsächliche Gefahr ausgeschlossen werden, die Weiterreise in die USA wurde der Frau jedoch untersagt. Gegen sie seien ebenfalls Ermittlungen eingeleitet worden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frau scherzt über Bomben am Flughafen – Weiterflug untersagt
Zweiter Fall in Frankfurt

Frau scherzt über Bomben am Flughafen – Weiterflug untersagt

Ein Witz über gefährliche Gegenstände im Handgepäck hatte weitreichende Folgen: Eine Frau durfte nicht wie geplant in die USA weiterreisen. Die Polizei leitete zudem weitergehende Schritte ein.

08.04.2026

«Bombe im Gepäck» - Mann scherzt bei Sicherheitskontrolle
Kurioses

«Bombe im Gepäck» - Mann scherzt bei Sicherheitskontrolle

Ein schlechter Witz alarmiert die Sicherheitskräfte am Frankfurter Flughafen. Für den Witzbold hat das Folgen.

17.03.2026

Bundespolizei stellt Butterflymesser in Handgepäck sicher
Flughafen Frankfurt

Bundespolizei stellt Butterflymesser in Handgepäck sicher

Am Frankfurter Flughafen entdeckt die Bundespolizei ein Butterflymesser im Handgepäck eines Reisenden. Das Messer wird sichergestellt, ein Strafverfahren läuft.

13.01.2026

Flughafen: Passagier mit über 11.000 Diamanten im Handgepäck
Flughafen Frankfurt

Flughafen: Passagier mit über 11.000 Diamanten im Handgepäck

Ein Mann fliegt von Angola nach Frankfurt, dort fällt er dem Zoll auf. Was dann passierte.

12.12.2025

Kriminalität

Scherz über Handgranaten geht nach hinten los

Ein Mann behauptet am Frankfurter Flughafen, Handgranaten am Körper zu tragen, um schneller durch die Kontrolle zu kommen. Sein Versuch scheitert kläglich.

13.02.2024