Zwei Verletzte

Streit mit mehr als 100 Menschen löst Polizeieinsatz aus

Mehr als 100 Menschen geraten aneinander, zwei werden verletzt. Als die Polizei eintrifft, löst sich die Menge auf.

Die Hintergründe des Streits in Mannheim sind noch unklar. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Hintergründe des Streits in Mannheim sind noch unklar. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Streit mit mehr als 100 Beteiligten hat einen größeren Polizeieinsatz in Mannheim ausgelöst. Zwei Menschen sollen bei der Auseinandersetzung leicht verletzt worden sein, teilte die Polizei mit. Viele der Beteiligten hätten sich am Montagabend entfernt, als die Einsatzkräfte eintrafen. Der Hintergrund des Streits im Stadtteil Jungbusch ist bislang nicht geklärt, auch weil viele Zeugen gegenüber der Polizei schwiegen.

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