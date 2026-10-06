Streit mit mehr als 100 Menschen löst Polizeieinsatz aus

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Streit mit mehr als 100 Beteiligten hat einen größeren Polizeieinsatz in Mannheim ausgelöst. Zwei Menschen sollen bei der Auseinandersetzung leicht verletzt worden sein, teilte die Polizei mit. Viele der Beteiligten hätten sich am Montagabend entfernt, als die Einsatzkräfte eintrafen. Der Hintergrund des Streits im Stadtteil Jungbusch ist bislang nicht geklärt, auch weil viele Zeugen gegenüber der Polizei schwiegen.