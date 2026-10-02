Streit mit Messer – Mann schwer verletzt
Zwei Familienangehörige gehen im Ostalbkreis aufeinander los. Der Streit endet mit schweren Verletzungen. Jetzt ermittelt die Polizei.
Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Bei einem Streit unter Familienangehörigen in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ist ein 40-Jähriger schwer verletzt worden. Er und ein ungefähr gleichaltriger Verwandter gerieten aneinander und stritten schließlich auf offener Straße, wie die Polizei mitteilte. Ein Messer und ein Stock kamen dabei zum Einsatz. Der 40-Jährige wurde durch das Messer schwer verletzt, der andere Mann erlitt mindestens leichte Verletzungen. Beide kamen ins Krankenhaus. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.