Verwaltungsgericht

Streit um AfD-Einstufung als Verdachtsfall vor Gericht

Die AfD Hessen hat gegen ihre Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz geklagt. Am Montag der langjährige juristische Streit in seine nächste Runde.

In einer Eilentscheidung im November 2023 hatte das Verwaltungsgericht Wiesbaden geurteilt, dass die AfD als Verdachtsfall vom Landesverfassungsschutz beobachtet werden darf. (Archivbild) Foto: Lando Hass/dpa
In einer Eilentscheidung im November 2023 hatte das Verwaltungsgericht Wiesbaden geurteilt, dass die AfD als Verdachtsfall vom Landesverfassungsschutz beobachtet werden darf. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der juristische Streit um die Einstufung der hessischen AfD als rechtsextremen Verdachtsfall wird am Montag (9.30 Uhr) vor dem Wiesbadener Verwaltungsgericht Thema. Es geht um zwei Klagen der Partei. Eine davon richtet sich gegen die Einstufung durch das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV). Mit der zweiten Klage wehrt sich die AfD unter anderem dagegen, dass das LfV die Entscheidung zur Einstufung öffentlich mitgeteilt hatte. 

Das Landesamt hatte den hessischen AfD-Landesverband 2022 als rechtsextremen Verdachtsfall eingestuft. In einer Eilentscheidung im November 2023 hatte das Verwaltungsgericht Wiesbaden geurteilt, dass dies rechtmäßig ist und die Partei beobachtet werden darf. Diese Entscheidung im Eilverfahren war im September 2025 vom Verwaltungsgerichtshof in Kassel bestätigt worden. 

Am Montag steht nun im Hauptsacheverfahren eine Verhandlung auf der Agenda - eine Entscheidung wird voraussichtlich noch nicht fallen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Einstufung der hessischen AfD - Hauptsacheverfahren im Mai
Justiz

Einstufung der hessischen AfD - Hauptsacheverfahren im Mai

In einem Eilverfahren wurde entschieden, dass der Verfassungsschutz in Hessen den Landesverband der AfD beobachten darf. Im Mai kommt es nun in Wiesbaden zum Hauptsacheverfahren.

24.03.2026

Hessischer Minister: AfD-Einstufung langfristig noch offen
Rechtsstreit

Hessischer Minister: AfD-Einstufung langfristig noch offen

Ein Kölner Gericht stoppt vorerst die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch. Warum Hessens Innenminister keinen Grund für «Triumphgeheul der AfD» sieht.

26.02.2026

Gericht: AfD Hessen zurecht als Verdachtsfall eingestuft
Juristischer Streit um AfD

Gericht: AfD Hessen zurecht als Verdachtsfall eingestuft

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof bestätigt: Der AfD-Landesverband darf als Verdachtsfall vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Wie sind die Reaktionen im Land?

29.09.2025

Gericht: Hessen-AfD darf als Verdachtsfall eingestuft werden
Justiz

Gericht: Hessen-AfD darf als Verdachtsfall eingestuft werden

Der Verfassungsschutz in Hessen darf den Landesverband der AfD beobachten. Der Verwaltungsgerichtshof nennt konkrete Gründe.

29.09.2025

Poseck: Rechtsklarheit wichtig im Streit um AfD-Einstufung
Verfassungsschutz

Poseck: Rechtsklarheit wichtig im Streit um AfD-Einstufung

Innenminister Roman Poseck kritisiert das lange Warten auf ein Urteil zur AfD-Einstufung mit klaren Worten. Warum der Minister auf eine baldige Entscheidung drängt.

08.09.2025