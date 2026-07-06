Streit um herrenlose Katze endet mit Schussverletzung
Wegen einer streunenden Katze eskaliert ein Streit zwischen zwei Familien. Ein Mann wird durch den Schuss einer Schreckschusspistole verletzt und die Polizei rückt mit mehreren Streifen an.
Ebersbach (dpa/lsw) - Bei einem Streit zwischen zwei Familien wegen einer herrenlosen Katze ist ein 44-Jähriger von einem Schuss aus einer Schreckschusswaffe im Kreis Göppingen leicht verletzt worden.
Anwohner in Ebersbach hatten am Freitagabend Schüsse gemeldet, zahlreiche Polizeistreifen rückten aus, wie die Beamten berichteten. Der Streit zwischen zwei Männern wegen einer herrenlosen Katze war eskaliert, ein 43-Jähriger hatte aus seiner Wohnung eine Schreckschusswaffe geholt und damit aus kurzer Distanz auf den anderen Mann geschossen.
In der Folge musste die Polizei die Gemüter der Männer und ihrer Familien beruhigen. Die Schreckschusspistole sei sichergestellt worden. Die Polizei ermittle nun wegen gefährlicher Körperverletzung.