Streit um Lärm eskaliert: Mann in U-Haft

Gammertingen (dpa/lsw) - Ein Streit zwischen zwei Nachbarn über nächtlichen Lärm ist in einem Mehrfamilienhaus in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) eskaliert. Ein 31 Jahre alter Mann soll seinen 26-jährigen Nachbarn mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen ihn werde wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden am frühen Sonntagmorgen in Streit. Aus der Wohnung des 26-Jährigen soll Lärm zu hören gewesen sein. Während der Auseinandersetzung soll eine 39-jährige Mitbewohnerin dem 31-Jährigen ein Messer übergeben haben. Mit diesem soll er auf den Nachbarn eingestochen haben.

Der 26-Jährige flüchtete den Angaben zufolge in seine Wohnung und verteidigte sich mit einem Tischbein gegen den anhaltenden Angriff. Dabei wurde auch der 31-Jährige leicht verletzt.

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