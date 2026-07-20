Streit um Lärm eskaliert: Mann in U-Haft
Ein Streit über nächtlichen Lärm in einem Mehrfamilienhaus eskaliert völlig. Ein Mann soll mit einem Messer auf seinen Nachbarn losgegangen sein. Nun sitzt der 31-Jährige in Untersuchungshaft.
Gammertingen (dpa/lsw) - Ein Streit zwischen zwei Nachbarn über nächtlichen Lärm ist in einem Mehrfamilienhaus in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) eskaliert. Ein 31 Jahre alter Mann soll seinen 26-jährigen Nachbarn mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen ihn werde wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.
Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden am frühen Sonntagmorgen in Streit. Aus der Wohnung des 26-Jährigen soll Lärm zu hören gewesen sein. Während der Auseinandersetzung soll eine 39-jährige Mitbewohnerin dem 31-Jährigen ein Messer übergeben haben. Mit diesem soll er auf den Nachbarn eingestochen haben.
Der 26-Jährige flüchtete den Angaben zufolge in seine Wohnung und verteidigte sich mit einem Tischbein gegen den anhaltenden Angriff. Dabei wurde auch der 31-Jährige leicht verletzt.
Alarmierte Polizeibeamte trafen alle Beteiligten noch am Tatort an und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Eine Haftrichterin erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Der 31-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter, auch zur möglichen strafrechtlichen Verantwortung der beiden anderen.