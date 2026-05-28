Kriminalität

Streit um Musik - Mann verletzt Barkeeper mit Zigarette

Eine Brandwunde im Gesicht ist das Ergebnis einer Meinungsverschiedenheit zwischen einem 35-Jährigen und einem Barkeeper. Welche Rolle die anderen Gäste spielten.

Ein 35-Jähriger verletzte einen Barkeeper mit einer Zigarette im Gesicht. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein 35-Jähriger verletzte einen Barkeeper mit einer Zigarette im Gesicht. (Symbolbild)

Lörrach (dpa/lsw) - Bei einem Streit in einer Bar in Lörrach hat ein Mann seine brennende Zigarette im Gesicht eines Barkeepers ausgedrückt und ihn dabei verletzt. Der 45-Jährige erlitt eine Brandverletzung, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor sei am Mittwochabend ein Streit über die Musik in der Kneipe eskaliert. Der 35-Jährige habe dem Barkeeper die Zigarette auf die Nase gedrückt. 

Nach dem Angriff halfen die anderen Barbesucher dem Barkeeper und warfen den 35-Jährigen aus dem Lokal. Die Polizei konnte später die Personalien des Verdächtigen ermitteln.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Streit um E-Zigarette - Jugendliche greifen 13-Jährigen an
Durchsuchungen

Streit um E-Zigarette - Jugendliche greifen 13-Jährigen an

Ein Treffen wegen einer E-Zigarette eskaliert: Jugendliche sollen einen 13-Jährigen bedroht, erniedrigt und alles gefilmt haben. Was ihnen vorgeworfen wird.

10.04.2026

Streit am Kiosk - Mann mit Waffe im Gesicht verletzt
Kriminalität

Streit am Kiosk - Mann mit Waffe im Gesicht verletzt

Bei einem Streit an einem Kiosk in Frankfurt wird ein Mann mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand im Gesicht verletzt. Die Polizei sucht nach den beiden mutmaßlichen Tätern.

11.02.2026

Streit über Zigarette in Taxi endet mit mehreren Anzeigen
Kriminalität

Streit über Zigarette in Taxi endet mit mehreren Anzeigen

Ein Streit über das Rauchen in einem Taxi in Offenbach eskalierte am Donnerstagabend. Sowohl die 60-jährige Fahrgästin als auch der Taxifahrer sehen sich nun mit Ermittlungen konfrontiert.

05.12.2025

Zigarette und Benzinkanister - zwei Verletzte bei Feuer
Brand im Gartenhaus

Zigarette und Benzinkanister - zwei Verletzte bei Feuer

Eine entzündete Zigarette löst vermutlich einen Brand in einem Gartenhaus aus. Zwei Menschen werden verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung.

04.05.2025

Kriminalität

Streit wegen lauter Musik: 24-Jähriger mit Messer verletzt

04.06.2023