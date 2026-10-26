Streit vor Bar eskaliert nach Belästigung
Vor einem Lokal kommt es zu einem Streit. Mehrere Menschen werden verletzt. Was die Polizei über Auslöser und die Verdächtige weiß.
Tauberbischofsheim (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung vor einer Bar in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll dem Streit in der Nacht zum Sonntag eine sexuelle Belästigung einer 29-Jährigen vorausgegangen sein. Anschließend soll die junge Frau von einem 32-Jährigen in der Lokalität zu Boden geschlagen worden sein.
Später verlagerte sich der Streit vor das Lokal, wo weitere Leute involviert wurden. Ein 36-Jähriger wurde mit einem Glas im Gesicht verletzt und von mehreren Menschen geschlagen, er kam ins Krankenhaus. Ein anderer Mann wurde leicht verletzt.
Die mutmaßliche Tätergruppe floh. Neben dem 32-Jährigen konnte noch ein 25 Jahre alter Tatverdächtiger ermittelt werden.