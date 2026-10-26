Polizei ermittelt

Streit vor Bar eskaliert nach Belästigung

Vor einem Lokal kommt es zu einem Streit. Mehrere Menschen werden verletzt. Was die Polizei über Auslöser und die Verdächtige weiß.

Nach der Auseinandersetzung vor der Bar hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Nach der Auseinandersetzung vor der Bar hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)

Tauberbischofsheim (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung vor einer Bar in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll dem Streit in der Nacht zum Sonntag eine sexuelle Belästigung einer 29-Jährigen vorausgegangen sein. Anschließend soll die junge Frau von einem 32-Jährigen in der Lokalität zu Boden geschlagen worden sein. 

Später verlagerte sich der Streit vor das Lokal, wo weitere Leute involviert wurden. Ein 36-Jähriger wurde mit einem Glas im Gesicht verletzt und von mehreren Menschen geschlagen, er kam ins Krankenhaus. Ein anderer Mann wurde leicht verletzt.

Die mutmaßliche Tätergruppe floh. Neben dem 32-Jährigen konnte noch ein 25 Jahre alter Tatverdächtiger ermittelt werden.

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