Brandmittelspürhund eingesetzt

Strommast fängt Feuer – kein Hinweis auf Anschlag

Ein Brand an einem Strommast bleibt ohne Folgen. Was die Ermittler bisher ausschließen und wie die Anwohner betroffen waren.

Die Polizei ermittelt wegen eines Feuers an einem Strommast. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Polizei ermittelt wegen eines Feuers an einem Strommast. (Symbolbild)

Oberharmersbach (dpa/lsw) - Ein hölzerner Strommast ist in Oberharmersbach (Ortenaukreis) in Brand geraten. Ein Hinweis auf einen Brandanschlag habe es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gegeben, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mast befindet sich neben einem Stromverteilerkasten und versorgt lediglich zwei Häuser. Nur der Fuß des Mastes habe angefangen zu brennen.

Der Strom sei durch das Feuer nicht ausgefallen, allerdings musste die Versorgung wegen der Löscharbeiten der Feuerwehr kurz unterbrochen werden. 

Die Ursache des Brandes war vorerst unklar. Auch ein Brandmittelspürhund war eingesetzt worden. Konkrete Hinweise auf eine vorsätzliche Tat konnten nach dem Feuer allerdings nicht gefunden werden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brandanschlag auf Kabel – Zehntausende weiter ohne Strom
Flächendeckender Stromausfall

Brandanschlag auf Kabel – Zehntausende weiter ohne Strom

Plötzlich dunkel, Taschenlampen und Kerzen: Nach einem Brandanschlag sind Zehntausende Berliner Haushalte und Firmen ohne Strom. Wie lange müssen die Bewohner noch ausharren?

09.09.2025

Nest fängt Feuer: Viele Störche nisten in Lebensgefahr
Immer wieder tote Tiere

Nest fängt Feuer: Viele Störche nisten in Lebensgefahr

Gleich mehrmals müssen Feuerwehrleute innerhalb weniger Stunden in Hessen ausrücken - wegen Störchen an Stromleitungen. Warum lassen sich so viele der Vögel dort nieder?

16.04.2025

Matratze fängt Feuer - fünf Verletzte
Brände

Matratze fängt Feuer - fünf Verletzte

Mitten in der Nacht brennt es auf einem Balkon. Die Ursache ist unklar. Der Rauch hat Folgen für die Bewohner.

18.02.2025

Pfanne fängt Feuer: Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar
Hoher Schaden

Pfanne fängt Feuer: Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Eine 16-Jährige lässt eine Pfanne mit Fett auf dem eingeschalteten Herd stehen - und schläft ein. Als sie den Rauch bemerkt, brennt bereits die Küche.

19.12.2024

Extremismus

Nach Tesla-Anschlag ermittelt der Generalbundesanwalt

Der Anschlag auf die Stromversorgung des einzigen europäischen Tesla-Werks ist ein Fall für Deutschlands oberste Anklagebehörde. Brandenburgs Regierungschef spricht von Terrorismus.

08.03.2024