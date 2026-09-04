Strommast fängt Feuer – kein Hinweis auf Anschlag
Ein Brand an einem Strommast bleibt ohne Folgen. Was die Ermittler bisher ausschließen und wie die Anwohner betroffen waren.
Oberharmersbach (dpa/lsw) - Ein hölzerner Strommast ist in Oberharmersbach (Ortenaukreis) in Brand geraten. Ein Hinweis auf einen Brandanschlag habe es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gegeben, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mast befindet sich neben einem Stromverteilerkasten und versorgt lediglich zwei Häuser. Nur der Fuß des Mastes habe angefangen zu brennen.
Der Strom sei durch das Feuer nicht ausgefallen, allerdings musste die Versorgung wegen der Löscharbeiten der Feuerwehr kurz unterbrochen werden.
Die Ursache des Brandes war vorerst unklar. Auch ein Brandmittelspürhund war eingesetzt worden. Konkrete Hinweise auf eine vorsätzliche Tat konnten nach dem Feuer allerdings nicht gefunden werden.