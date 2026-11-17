Stürmischer Herbst: Regen und Gewitter in Hessen
Kräftiger Regen, Schauer und stürmische Böen prägen den Dienstag in Hessen. Auch in den folgenden Tagen bleibt das Wetter ungemütlich.
Offenbach (dpa/lhe) - In den kommenden Tagen erwartet die Menschen in Hessen ungemütliches und stürmisches Herbstwetter. Der heutige Tag startet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bedeckt und verbreitet mit kräftigem Regen. Am Nachmittag sind Schauer und einzelne Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen neun und zwölf Grad im Norden und zwölf bis 15 Grad im Süden. Es wird windig, verbreitet mit starken bis stürmischen Böen.
In der Nacht zum Mittwoch regnet es teils kräftig, auch einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen sinken auf zehn bis fünf Grad. Insbesondere im Bergland kann es zu starken bis stürmischen Böen kommen. Am Mittwoch erwartet der DWD viele Wolken, Regen und vereinzelt Gewitter. Die Temperaturen liegen zwischen zehn bis vierzehn Grad, in den höheren Lagen zwischen sieben bis zehn Grad.
Die Nacht zum Donnerstag bleibt nach Angaben der Meteorologen bewölkt, zeitweise mit schauerartigem Regen und vereinzelt mit Gewittern. Tiefstwerte zwischen neun bis sechs Grad werden erwartet. Am Donnerstag bleibt es laut DWD nass. Die Temperaturen klettern auf neun bis 13 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind, im Bergland wird es stürmisch.