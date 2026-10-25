Sturm vorbei - Wetter in Hessen wieder etwas ruhiger

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter zeigt sich am Sonntag noch teils stürmisch in Hessen, der Wochenstart wird dann etwas ruhiger. Während am Sonntagnachmittag bei nachlassendem Regen noch stürmische Böen möglich sind, beginnt der Montag nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes wolkig, aber niederschlagsfrei. Ab dem Nachmittag kann es leicht regnen bei mäßigem Wind. Nur im Bergland werden noch stärkere Böen erwartet. Die Temperaturen erreichen am Montag tagsüber 10 bis 14 Grad Celsius, nachts sinken sie auf bis zu 3 Grad.