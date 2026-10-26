Unfälle

Sturz beim Kirmesumzug: 18-Jähriger leicht verletzt

Ein Traktor zieht einen Brauchtumswagen im Schritttempo durch Mühlhausen, als zwei Mitfahrer absteigen wollen. Einer von ihnen gerät dabei unter einen Anhänger.

Ein Kirmesumzug endete für einen jungen Mann zumindest vorübergehend im Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Ein Kirmesumzug endete für einen jungen Mann zumindest vorübergehend im Krankenhaus. (Symbolbild)

Twistetal (dpa/lhe) - Ein betrunkener 18-Jähriger ist beim Kirmesumzug in Twistetal gestürzt und unter einen Autoanhänger geraten. Er sei dabei leicht verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium in Kassel mit. Der junge Mann war laut Polizei am Sonntagnachmittag auf einem Brauchtumswagen mitgefahren, der im Schritttempo von einem Traktor gezogen wurde. 

Als er zusammen mit einem weiteren jungen Mann im Ortsteil Mühlhausen vom Wagen absteigen wollte, kamen beide zu Fall und der 18-Jährige geriet unter den zusätzlich angehängten Autoanhänger. Er wurde in eine Klinik gebracht, ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund zwei Promille an. Der 20 Jahre alte zweite Mitfahrer wurde bei dem Sturz nicht verletzt.

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