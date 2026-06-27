Traktor-Unfall nach Insekten-Schreck – Mann schwer verletzt
Ein Kind bekommt ein Insekt ins Gesicht, Sekunden später landet ein Traktor im Graben. Für die beiden Kinder, die mitfahren, geht der Unfall glimpflich aus. Doch ein 44-Jähriger wird schwer verletzt.
Bad Mergentheim (dpa) - Ein Insekt hat bei Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) einen Traktorsturz mit einem Schwerverletzten ausgelöst. Ein 75-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er einem Kind das Tier aus dem Gesicht wischen wollte. Der Mann war am Morgen auf einem abschüssigen Feldweg unterwegs, zwei Kinder im Alter von zwei und sechs Jahren saßen mit an Bord.
In einer Rechtskurve geriet der Traktor vom Weg ab und blieb im Graben stecken. Ein 44-Jähriger, der laut der Polizei hinten auf dem Fahrzeug stand, stürzte und zog sich schwere Beinverletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die beiden Kinder erlitten leichte Schürfwunden. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.