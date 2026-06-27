Zwei Kinder an Bord

Traktor-Unfall nach Insekten-Schreck – Mann schwer verletzt

Ein Kind bekommt ein Insekt ins Gesicht, Sekunden später landet ein Traktor im Graben. Für die beiden Kinder, die mitfahren, geht der Unfall glimpflich aus. Doch ein 44-Jähriger wird schwer verletzt.

Bei dem Traktor-Unfall wurde ein Mitfahrer schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Bei dem Traktor-Unfall wurde ein Mitfahrer schwer verletzt. (Symbolbild)

Bad Mergentheim (dpa) - Ein Insekt hat bei Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) einen Traktorsturz mit einem Schwerverletzten ausgelöst. Ein 75-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er einem Kind das Tier aus dem Gesicht wischen wollte. Der Mann war am Morgen auf einem abschüssigen Feldweg unterwegs, zwei Kinder im Alter von zwei und sechs Jahren saßen mit an Bord. 

In einer Rechtskurve geriet der Traktor vom Weg ab und blieb im Graben stecken. Ein 44-Jähriger, der laut der Polizei hinten auf dem Fahrzeug stand, stürzte und zog sich schwere Beinverletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die beiden Kinder erlitten leichte Schürfwunden. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Von Insekt abgelenkt: Lkw-Fahrer baut Unfall
Verkehrsunfall bei Ulm

Von Insekt abgelenkt: Lkw-Fahrer baut Unfall

Egal, wie klein man ist, man kann trotzdem viel bewirken. Das hat ein Insekt bewiesen. Seinetwegen baute ein Lastwagenfahrer einen Unfall und eine Landstraße musste auch voll gesperrt werden.

23.06.2026

13-Jähriger baut mit Traktor Unfall
Traktor

13-Jähriger baut mit Traktor Unfall

Die Spritztour endete an einem Baum. Verletzte gab es zum Glück nicht.

03.11.2025

Birkenau: Motorrad prallt gegen Traktor - 21-Jähriger ist außer Lebensgefahr
Unfall auf L 3345

Birkenau: Motorrad prallt gegen Traktor - 21-Jähriger ist außer Lebensgefahr

Ein 17-jähriger Motorradfahrer und sein 21-jähriger Mitfahrer sind am Freitagabend in Birkenau gegen einen Traktor gefahren. Der Fahrer wurde schwer, der Mitfahrer lebensgefährlich verletzt.

06.09.2025

Mann verletzt sich schwer bei Unfall mit Traktor
Unfall

Mann verletzt sich schwer bei Unfall mit Traktor

Ein 59-Jähriger möchte mit dem Traktor auf sein Grundstück fahren. Kurz darauf liegt er schwer verletzt am Boden.

28.05.2025

Traktor fährt Kind an
Riedstadt

Traktor fährt Kind an

Ein achtjähriger Radfahrer muss einer Mülltonne ausweichen und stürzt auf eine Straße. Es kommt zu einem Unfall.

28.06.2024