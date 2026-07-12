Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Zwei Unfälle in einer Stunde – Fünf junge Menschen verletzt

Ein Auto überschlägt sich im Feld, wenig später kracht der nächste Wagen gegen einen Baum. Fünf junge Menschen werden verletzt.

Insgesamt fünf Menschen wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Insgesamt fünf Menschen wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Niederaula/Haunetal (dpa/lhe) - Innerhalb einer Stunde haben zwei 18-Jährige im Landkreis Hersfeld-Rotenburg die Kontrolle über ihre Autos verloren. Dabei wurden insgesamt fünf Menschen zum Teil schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zunächst sei ein 18-Jähriger auf einer Landstraße bei Niederaula aus zunächst unklarer Ursache von der Straße abgekommen. 

Das Fahrzeug habe sich im angrenzenden Feld überschlagen und sei anschließend auf dem Dach zum Liegen gekommen. «Die beiden Mitfahrer konnten sich eigenständig befreien, der Fahrzeugführer musste durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen werden», so die Polizei. 

Der Fahrer sowie der 16-jährige Mitfahrer und die 15-jährige Mitfahrerin seien schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 17.000 Euro. 

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Zwei Verletzte bei Haunetal

Nur wenig später sei ein weiterer 18-Jähriger mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve bei Haunetal ins Schleudern geraten. Dadurch krachte er gegen einen Baum neben der Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Die drei Insassen hätten sich selbstständig aus dem Auto befreien können. 

Der Fahrer und ein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer seien leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. An dem Auto sei ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden.

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