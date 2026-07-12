Zwei Unfälle in einer Stunde – Fünf junge Menschen verletzt

Niederaula/Haunetal (dpa/lhe) - Innerhalb einer Stunde haben zwei 18-Jährige im Landkreis Hersfeld-Rotenburg die Kontrolle über ihre Autos verloren. Dabei wurden insgesamt fünf Menschen zum Teil schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zunächst sei ein 18-Jähriger auf einer Landstraße bei Niederaula aus zunächst unklarer Ursache von der Straße abgekommen.

Das Fahrzeug habe sich im angrenzenden Feld überschlagen und sei anschließend auf dem Dach zum Liegen gekommen. «Die beiden Mitfahrer konnten sich eigenständig befreien, der Fahrzeugführer musste durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen werden», so die Polizei.

Der Fahrer sowie der 16-jährige Mitfahrer und die 15-jährige Mitfahrerin seien schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 17.000 Euro.

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Zwei Verletzte bei Haunetal

Nur wenig später sei ein weiterer 18-Jähriger mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve bei Haunetal ins Schleudern geraten. Dadurch krachte er gegen einen Baum neben der Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Die drei Insassen hätten sich selbstständig aus dem Auto befreien können.