Suche nach Absturzursache in Südhessen dürfte lange dauern

Viernheim/Weinheim (dpa) - Nach dem Flugzeugabsturz mit zwei Toten im südhessischen Viernheim dürfte die Suche nach einer offiziellen Ursache für das Unglück noch viele Wochen in Anspruch nehmen. Nach Angaben der Polizei befasst sich die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) mit der technischen Auswertung der Daten, um den Grund für das Unglück der Maschine beim Landeanflug in Weinheim herauszufinden. «Es wird aber mehrere Wochen oder vielleicht sogar Monate in Anspruch nehmen, bis wir hier ein Ergebnis haben», sagte eine Sprecherin des betroffenen Luftsportvereins.

Im Standardvorgehen der BFU ist nach etwa zwei bis drei Monaten mit einem Zwischenbericht zu rechnen. In dem Bericht werden die ersten Untersuchungen zusammengefasst. Ein Abschlussbericht zur Unfallursache nimmt in Normalfällen rund ein Jahr in Anspruch. Laut BFU ist das der normale Ablauf bei Flugzeugabstürzen.

Absturz beim Sommerfest

Bei dem Absturz am Rande eines Sommerfestes des Luftsportvereins Weinheim waren am Sonntag zwei Männer ums Leben gekommen, eine Frau und ein Kleinkind wurden schwerst verletzt. Das Kleinflugzeug war laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache im Anflug auf einen Flugplatz im baden-württembergischen Weinheim abgestürzt, auf dem das Fest stattfand. Angekündigt waren dort auch mehrere Kunstflüge. Der Verein schaltete seine Internetseite wenig später ab.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach Angaben der Polizei starben der 67 Jahre alte, mutmaßliche Pilot und ein 76 Jahre alter Passagier. Eine 40 Jahre alte Frau und das dreijährige Kind wurden mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.