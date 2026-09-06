Kleinflugzeug stürzt beim Anflug in Südhessen ab

Viernheim/Weinheim (dpa) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Kleinflugzeug in Südhessen abgestürzt. Es habe sich im Anflug auf einen Flugplatz im baden-württembergischen Weinheim befunden, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. Das Propellerflugzeug stürzte im hessischen Viernheim ab. Nähere Informationen machte die Polizei zunächst nicht.