Suche nach entflohenem Strafgefangenen läuft weiter
Ein Strafgefangener ist nach einem Arztbesuch auf der Flucht. Die Polizei sucht mit Hubschrauber und Streifen.
Limburg (dpa/lhe) - Nach der Flucht eines Strafgefangenen läuft die Suche nach dem Mann weiter auf Hochtouren. Er sei noch immer nicht gefunden worden, hieß bei der Polizei Westhessen. «Nach unserer Einschätzung geht keine Gefahr von dem Mann für die Bevölkerung aus», sagte ein Sprecher.
Dem Mann war es Mittwoch gelungen, während eines Arztbesuches zu entkommen. Er sei zu einem Krankenhaus begleitet worden und seinen Bewachern dort entwichen, obwohl er noch an den Händen gefesselt gewesen sei, hatte die Polizei mitgeteilt.
Die Flucht hatte einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Nach dem Mann suchten mehreren Streifen, die von der Bereitschaftspolizei unterstützt wurden. Auch ein Hubschrauber sei an dem Einsatz beteiligt, hieß es. Die Polizei bat darum, im Raum Limburg keine Anhalter mitzunehmen und bei verdächtigen Wahrnehmungen den Notruf 110 anzuwählen.