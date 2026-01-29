Suche nach entflohenem Strafgefangenen läuft weiter

Limburg (dpa/lhe) - Nach der Flucht eines Strafgefangenen läuft die Suche nach dem Mann weiter auf Hochtouren. Er sei noch immer nicht gefunden worden, hieß bei der Polizei Westhessen. «Nach unserer Einschätzung geht keine Gefahr von dem Mann für die Bevölkerung aus», sagte ein Sprecher.

Dem Mann war es Mittwoch gelungen, während eines Arztbesuches zu entkommen. Er sei zu einem Krankenhaus begleitet worden und seinen Bewachern dort entwichen, obwohl er noch an den Händen gefesselt gewesen sei, hatte die Polizei mitgeteilt.