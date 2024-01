SV Wehen verpflichtet Stürmer Agrafiotis

Wiesbaden (dpa/lhe) - Fußball-Zweitligist SV Wehen Wiesbaden hat den Stürmer Nikolas Agrafiotis verpflichtet. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wechselt der 23-Jährige vom niederländischen Erstligisten Excelsior Rotterdam nach Hessen. Weitere Details zum Transfer wurden nicht bekannt gegeben. Der 1,90 Meter große Torjäger begann seine Laufbahn bei Vitesse Arnheim und wechselte Anfang 2022 vom FC Dordrecht nach Rotterdam. Agrafiotis erzielte in der laufenden Saison in 18 Ligaspielen fünf Tore und gab zwei Torvorlagen.