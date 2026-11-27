Lahr/Offenbach (dpa/lsw) - Fahrgästen und Pendlern drohen vorerst keine weiteren Warnstreiks bei der SWEG. Das teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Verdi und die Südwestdeutsche Landesverkehrsgesellschaft (SWEG) haben demnach Verhandlungen über einen Tarifsozialplan für Busfahrerinnen und -fahrer vereinbart, die bei Neuausschreibungen von betriebsbedingten Kündigungen betroffen wären. Und anderem für einen solchen Tarifsozialplan hatte die Gewerkschaft seit September mehrfach zu Warnstreiks aufgerufen.

«In den Verhandlungen wird es nicht um einen konzernweiten Tarifsozialplan gehen, sondern um die Weitergeltung des Eisenbahn-Tarifvertrags (ETV) für Altbeschäftigte in den Betrieben der SWEG Bus GmbH», heißt es in einer Mitteilung des landeseigenen Verkehrsunternehmens. «Die in den Verhandlungen zu erarbeitende Lösung soll dann bei künftigen Busausschreibungen gelten, nicht jedoch rückwirkend.» Die erste Verhandlung soll am 15. Dezember stattfinden.

Bei einem Sondierungsgespräch am gestrigen Donnerstag in Offenbach war neben Vertretern von Verdi und der SWEG den Angaben zufolge auch der Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahnen vertreten.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Austausch über «realistische Forderungen»

«Wir sind sehr froh, dass die SWEG endlich Tarifverhandlungen zugestimmt hat. Nun müssen die Fahrgäste nicht mit einem eskalierten Tarifkonflikt in die Adventszeit gehen und wir können für die Kolleginnen und Kollegen in der anstehenden Weihnachtszeit über einen Schutz für ihre berufliche Existenz bei Neuausschreibungen verhandeln», sagte Verdi-Verhandlungsführerin Friederike DeCoite laut Mitteilung.

«Die Sondierung war vom festen Willen beider Seiten geprägt, den Eintritt in Verhandlungen zu erreichen», teilte Tobias Harms, Vorsitzender der SWEG-Konzerngeschäftsführung, mit. «Einmal mehr hat sich gezeigt: Wenn sich Tarifparteien über realistische Forderungen und Bedingungen austauschen, dann können am Verhandlungstisch gute Lösungen erarbeitet werden.»

Einigung bei Eisenbahntarifvertrag Mitte November erzielt

Eine erste Teillösung haben die Verhandlungsseiten bereits Mitte November für den Bereich Schiene gefunden: Der Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahnen (AGVDE) einigte sich mit der Gewerkschaft Verdi auf einen neuen Eisenbahntarifvertrag, wie die SWEG am 17. November mitgeteilt hat. Der Vertrag gilt bundesweit für 35 Unternehmen. Der neue Tarifvertrag sieht den Angaben zufolge eine Einmalzahlung von 400 Euro im Dezember 2026 sowie eine Entgeltsteigerung um 3,3 Prozent ab Januar 2027 bei einer Laufzeit von 16 Monaten bis Ende 2027 vor. Die SWEG begrüßte den Tarifabschluss.