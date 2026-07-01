Täter flüchten nach Geldautomatensprengung in Rodgau
Mitten in der Nacht sprengen Unbekannte einen Geldautomaten. Die Polizei setzt einen Hubschrauber zur Fahndung ein - und sucht Zeugen.
Rodgau (dpa/lhe) - In Rodgau (Kreis Offenbach) haben Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. «Anwohner hatten einen lauten Knall gehört», teilte die Polizei mit. «Mindestens zwei Personen seien mit Taschenlampen in den Räumlichkeiten unterwegs gewesen, ehe sie in den vor der Bank wartenden Fluchtwagen stiegen und sich davonmachten», hieß es in der Mitteilung der Polizei.
Nach der Tat am frühen Mittwochmorgen sei bei der Fahndung auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen. Ob und wenn ja, wie viel Beute die Täter machten, sei noch nicht bekannt, teilte die Polizei weiter mit. Sie bittet Zeugen, sich zu melden.