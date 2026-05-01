1. Mai

Tag der Arbeit - DGB meldet mehr Demonstranten in Hessen

Mitten in der Wirtschaftsflaute demonstrieren fast 20.000 Menschen am 1. Mai in Hessen. Mehr als vor einem Jahr. Ihr Motto: «Erst unsere Jobs, dann eure Profite». Was fordert der DGB-Landeschef?

An den Bundeskanzler richtet sich dieses Plakat mit der Aufschrift «Abschaffung des Sozialstaates? Nein, danke Herr Merz!» bei der hessischen Hauptkundgebung am Tag der Arbeit in Herborn. Foto: Sascha Ditscher/dpa
An den Bundeskanzler richtet sich dieses Plakat mit der Aufschrift «Abschaffung des Sozialstaates? Nein, danke Herr Merz!» bei der hessischen Hauptkundgebung am Tag der Arbeit in Herborn.

Herborn (dpa/lhe) - Am Tag der Arbeit hat der DGB in Hessen nach eigenen Angaben mehr Zulauf als am 1. Mai vor einem Jahr erlebt. Unter dem Motto «Erst unsere Jobs, dann eure Profite» seien 19.500 Menschen auf die Straße gegangen - 3.000 mehr als am 1. Mai 2025, teilte der Deutsche Gewerkschaftsbund mit. Landesweit habe es diesmal 27 Veranstaltungen gegeben. 

Michael Rudolph, DGB-Chef von Hessen und Thüringen, spricht am Tag der Arbeit bei der Kundgebung im Stadtpark von Herborn. Foto: Sascha Ditscher/dpa
Michael Rudolph, DGB-Chef von Hessen und Thüringen, spricht am Tag der Arbeit bei der Kundgebung im Stadtpark von Herborn.

Der DGB-Chef von Hessen und Thüringen, Michael Rudolph, sagte bei der hessischen Hauptkundgebung in Herborn im Lahn-Dill-Kreis laut Mitteilung, die wachsenden Teilnehmerzahlen und die gute Stimmung bei den Demos zeigten, dass die gewerkschaftliche Stärke von großer Solidarität getragen sei. Und von einer Entschlossenheit, «für gute Arbeit, soziale Sicherheit und eine gerechte Verteilung des Reichtums zu kämpfen». Angriffen auf den Acht-Stunden-Arbeitstag und den Sozialstaat «werden wir uns entschieden entgegenstellen». 

Sonnenschein und Unsicherheit 

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Rudolph sprach bei Sonnenschein von einer wachsenden Unsicherheit vieler Beschäftigter. Mit Blick auf die Arbeitgeber sagte er: «Gerade jetzt brauchen die Menschen die Verlässlichkeit ihres Arbeitsplatzes und die Sicherheit des Sozialstaats – nicht Kürzungen.» Die Krise in der Wirtschaft könne «nur solidarisch bewältigt werden, nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer». 

Auch Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) hält bei der DGB-Kundgebung in Herborn eine Rede. Foto: Sascha Ditscher/dpa
Auch Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) hält bei der DGB-Kundgebung in Herborn eine Rede.

Der DGB-Landeschef forderte eine «gerecht ausgestaltete Erbschaftsteuer ohne Schlupflöcher für große Vermögen sowie die Wiedereinführung einer Vermögensteuer, um Investitionen in Bildung, Kommunen und gute Arbeit dauerhaft zu sichern». 

In Herborn sprach auch der hessische Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) zu den Teilnehmern.

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