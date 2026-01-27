Messerangriff

Tatverdächtiger nach Messerangriff in Haft

Ein 31-Jähriger wird beim Telefonieren auf dem Gehweg brutal attackiert. Der Täter bleibt wochenlang verschwunden – bis die Polizei zuschlägt. Was bisher über die Tat bekannt ist.

Das Opfer hat knapp überlebt, der mutmaßliche Täter sitzt in Haft. (Symbolfoto) Foto: Carsten Rehder/dpa
Das Opfer hat knapp überlebt, der mutmaßliche Täter sitzt in Haft. (Symbolfoto)

Mannheim (dpa/lsw) - Das Opfer stand am Neujahrstag nichtsahnend auf einem Gehweg in Mannheim und telefonierte, als es plötzlich mit einem Messer angegriffen wird. Der mutmaßliche Täter flüchtet, wird aber fast einen Monat nach der Tat gefasst und sitzt nun wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte.

Der 20 Jahre alte Tatverdächtige soll dem 31-jährigen Mann am 1. Januar mit einem Messer wuchtig in den Unterbauch gestochen haben. Anschließend sei er geflüchtet. Der 31-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert wurde. Er ist nicht mehr in kritischem Zustand. Die Hintergründe sind nicht bekannt.

