Tausende Menschen bei kurdischem Newroz-Fest in Frankfurt

Frankfurt (dpa/lhe) - Tausende Menschen haben sich in Frankfurt zum zentralen kurdischen Neujahrs- und Frühlingsfest Newroz versammelt. Ein Polizeisprecher sprach von einer insgesamt friedlichen und entspannten Stimmung auf dem Rebstockgelände. In der Umgebung müsse mit starken Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, die im Tagesverlauf anhalten dürften.

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Vorab hatte sich die Polizei bereits auf eine mittlere fünfstellige Zahl an Teilnehmern bei dem Fest eingestellt, eine genaue Zahl nannte ein Sprecher auf Anfrage nicht.

Foto: Helmut Fricke/dpa Musik und Tanz, aber auch politische Reden gehören zum kurdischen Neujahrs- und Frühlingsfest im Frankfurter Rebstockpark.

Aufgerufen zu der zentralen Newroz-Feier hatte die Konföderation der Gemeinschaften Kurdistans in Deutschland. Das Fest soll den Angaben zufolge nicht nur kulturelles Ereignis, sondern auch politisches Signal sein. Zahlreiche Menschen breiteten Picknickdecken aus, einige tanzten, viele hatten kurdische Fahnen bei sich. Auf einer Tribüne tragen Sänger und Redner auf.

Ein Fest des Friedens - zum Frühlingsbeginn

Kurdinnen und Kurden begrüßen mit dem Neujahrsfest weltweit den Frühling. Newroz markiere den Neubeginn, die Wiedergeburt der Natur und steht für Lebensmut und Hoffnung, wie die Kurdische Gemeinde Deutschland erläuterte. «In diesem Sinne denken wir besonders an die Menschen in den kurdischen Regionen, die sich vielerorts in herausfordernden Zeiten befinden und dennoch ihre kulturelle Stärke, ihre Gemeinschaft und ihren Mut bewahren.» Mit ihnen wolle man Verbundenheit und Solidarität ausdrücken und wünschen, dass Newroz «allen neue Kraft, Zuversicht und Frieden bringt».

Foto: Helmut Fricke/dpa Die Polizei berichtet von einer friedlichen und entspannten Stimmung beim zentralen Newroz-Fest in Frankfurt.