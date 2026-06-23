Teenager läuft auf Gleise und bremst Bahn aus

Mosbach (dpa/lsw) - Ein Jugendlicher auf den Gleisen hat eine S-Bahn bei Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) ausgebremst. Die Lokführerin hatte den Teenager am Montag auf freier Strecke im Gleisbereich gesehen, bei einer Geschwindigkeit von etwa 100 Kilometern pro Stunde eine Schnellbremsung eingeleitet und die Bahn wenige Meter vor ihm zum Stehen gebracht, wie die Polizei mitteilt. Diese ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.