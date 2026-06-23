Teenager läuft auf Gleise und bremst Bahn aus
Eine S-Bahn ist im Neckar-Odenwald-Kreis unterwegs. Und plötzlich ist auf freier Strecke ein Jugendlicher auf den Gleisen.
Mosbach (dpa/lsw) - Ein Jugendlicher auf den Gleisen hat eine S-Bahn bei Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) ausgebremst. Die Lokführerin hatte den Teenager am Montag auf freier Strecke im Gleisbereich gesehen, bei einer Geschwindigkeit von etwa 100 Kilometern pro Stunde eine Schnellbremsung eingeleitet und die Bahn wenige Meter vor ihm zum Stehen gebracht, wie die Polizei mitteilt. Diese ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.
Polizisten trafen den 15-Jährigen wenig später bei einem Bahnhof an. Er habe keine Angaben dazu gemacht, weshalb er auf freier Strecke die Gleise überquert habe, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand. In der Bahn befanden sich rund 40 Fahrgäste. Die S-Bahn konnte nach dem Vorfall weiterfahren.