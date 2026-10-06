Teenager soll Bekannte mit Waffe bedroht haben
Streifenbeamte nehmen einen Jugendlichen mit Soft-Air-Waffe auf der Schwäbischen Alb fest. Was zuvor in Reutlingen vorgefallen ist.
Reutlingen (dpa/lsw) - Ein Jugendlicher soll in Reutlingen mehrere Bekannte mit einer Soft-Air-Waffe bedroht haben. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen Verdachts der Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Vorfall soll sich am Vormittag an einer Wohnung in der Innenstadt ereignet haben.
Der 17-Jährige stieg laut Polizei dann in einen Regionalbus. Polizisten fahndeten nach ihm und nahmen ihn im rund 20 Kilometer entfernten Engstingen vorübergehend fest. Die Beamten beschlagnahmten die Soft-Air-Waffe, die er dabeihatte. Details zu den Hintergründen teilte die Polizei zunächst nicht mit.