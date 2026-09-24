Hinweis kam von Polizeibehörde

Telefonbetrüger nach Schockanruf festgenommen

Ein 19-Jähriger wird nach einem Schockanruf im Schwarzwald-Baar-Kreis festgenommen. Wie die Polizei den mutmaßlichen Betrüger auf der Autobahn stellte und das Geld sichergestellt wurde.

Die Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild)

Sankt Georgen im Schwarzwald (dpa/lsw) - Ein 19-Jähriger ist nach einem Schockanruf bei einer Seniorin, bei dem ein vierstelliger Betrag ergaunert wurde, im Schwarzwald-Baar-Kreis festgenommen worden. Betrüger hatten die Frau aus Sankt Georgen angerufen und behauptet, ihrem Sohn sei etwas zugestoßen, eine sofortige Operation erfordere Geld. 

Kurz darauf übergab die Frau einem angeblichen Klinikmitarbeiter die geforderte Summe. Der Mann hatte sich mit einem gefälschten Ausweis auf seinem Handy ausgewiesen, wie die Polizei mitteilte. Zunächst konnte er samt Geld entkommen, die Seniorin meldete den Vorfall nicht.

Polizeibehörden geben Hinweis an Ermittler

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Parallel hatten allerdings Ermittler der Polizei einen Hinweis auf die Tat durch andere Polizeibehörden erhalten. Diese ermitteln derzeit gegen eine mutmaßliche Bande, der der 19-Jährige angehören soll. Um welche Polizeibehörden es sich handelt, wollte ein Polizeisprecher nicht sagen.

Nach dem Hinweis leitete die Polizei eine Fahndung ein, die zur Festnahme des Mannes auf der Autobahn 81 bei Sindelfingen führte. Auch das Geld sei bei ihm gefunden und der Seniorin zurückgegeben worden. Der 19-Jährige kam in Untersuchungshaft.

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