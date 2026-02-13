Regen, Schnee und Glätte

Temperaturen fallen in Hessen stark ab

Nach zweistelligen Temperaturen am Freitag wird es zum Wochenende noch einmal besonders kalt. Dann ist wieder mit Schnee und Glätte zu rechnen.

Die Temperaturen fallen am Wochenende stark ab. (Archivfoto) Foto: Arne Dedert/dpa
Die Temperaturen fallen am Wochenende stark ab. (Archivfoto)

Offenbach (dpa/lhe) - Während es am Freitag noch einmal wärmer werden kann, fallen die Temperaturen in Hessen zum Wochenende stark ab. Im Süden erreichen sie laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) maximal elf Grad, im Norden liegen sie bei maximal fünf Grad. Zeitweise kann Regen fallen. In der Nacht auf Samstag fallen die Temperaturen demnach stark ab, auf bis zu minus zwei Grad in den höheren Lagen. Auf den Straßen müsse mit Glätte gerechnet werden. 

Der Samstag zeigt sich den Angaben zufolge stark bewölkt mit Regen oder Schnee. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen null und zwei Grad. Ortsweise sind einzelne steife Böen möglich. In der Nacht fallen die Temperaturen weiter ab auf bis zu minus acht Grad. Auch hier kann es auf den Straßen glatt werden. 

Der Sonntag kann zunächst heiter beginnen, doch spätesten ab dem Nachmittag sollen dichte Wolken aufziehen. Es soll allerdings größtenteils trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen laut DWD maximal vier Grad.

