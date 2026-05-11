Handball

Timo Kastening rückt für die Spiele gegen Dänemark nach

Gegen den Olympia-Sieger Dänemark muss das DHB-Team umstellen: Melsungens Kastening rückt wegen eines Ausfalls kurzfristig ins Aufgebot.

Der Melsunger Timo Kastening wurde für die Testspiele gegen Dänemark nachnominiert. (Archivbild) Foto: Sören Stache/dpa
Der Melsunger Timo Kastening wurde für die Testspiele gegen Dänemark nachnominiert. (Archivbild)

Köln (dpa) - Im Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft für die beiden Testspiele gegen Dänemark hat es eine kurzfristige Änderung gegeben. Für den verletzten Rechtsaußen Mathis Häseler vom VfL Gummersbach hat Bundestrainer Alfred Gislason Timo Kastening von der MT Melsungen nachnominiert.

Bild

Deutschland trifft am Freitag (19.30 Uhr) in Kopenhagen sowie am Sonntag (15.30 Uhr/beide Spiele live bei ProSieben und Dyn) in Köln auf den aktuellen Olympiasieger, Welt- und Europameister. Gegen Dänemark hatte die Auswahl von Alfred Gislason die Endspiele bei Olympia 2024 sowie bei der EM im Januar verloren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Handball: Melsungen verliert Playoff-Hinspiel in Dänemark
European League

Handball: Melsungen verliert Playoff-Hinspiel in Dänemark

Nach einer deutlichen Auswärtsniederlage steht Melsungen im Rückspiel gegen Fredericia unter Druck. Schafft das Team aus Hessen noch den Sprung ins Viertelfinale der European League?

31.03.2026

Melsungen-Kapitän Kastening gibt Comeback in der DHB-Auswahl
Handball

Melsungen-Kapitän Kastening gibt Comeback in der DHB-Auswahl

Timo Kastening ist zurück in der Handball-Nationalmannschaft. Der Rechtsaußen von der MT Melsungen ist für die Länderspiele gegen Ägypten nachnominiert worden.

13.03.2026

Melsungen verlängert mit Nationalspieler Kastening bis 2029
Handball-Bundesliga

Melsungen verlängert mit Nationalspieler Kastening bis 2029

Der nordhessische Handball-Bundesligist und der Rechtsaußen setzten den gemeinsamen Weg fort.

12.09.2025

Handball

Wintermärchen rückt näher: DHB-Team steht im EM-Halbfinale

Deutschlands Handballer spielen um eine EM-Medaille. Schon vor dem letzten Hauptrunden-Spiel gegen Kroatien steht das DHB-Team als Halbfinalist fest. Jetzt geht es auch um Olympia.

24.01.2024

Handball

Nach Platzwunde: Timo Kastening gibt Entwarnung

26.11.2023