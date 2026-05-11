Timo Kastening rückt für die Spiele gegen Dänemark nach
Gegen den Olympia-Sieger Dänemark muss das DHB-Team umstellen: Melsungens Kastening rückt wegen eines Ausfalls kurzfristig ins Aufgebot.
Köln (dpa) - Im Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft für die beiden Testspiele gegen Dänemark hat es eine kurzfristige Änderung gegeben. Für den verletzten Rechtsaußen Mathis Häseler vom VfL Gummersbach hat Bundestrainer Alfred Gislason Timo Kastening von der MT Melsungen nachnominiert.
Deutschland trifft am Freitag (19.30 Uhr) in Kopenhagen sowie am Sonntag (15.30 Uhr/beide Spiele live bei ProSieben und Dyn) in Köln auf den aktuellen Olympiasieger, Welt- und Europameister. Gegen Dänemark hatte die Auswahl von Alfred Gislason die Endspiele bei Olympia 2024 sowie bei der EM im Januar verloren.