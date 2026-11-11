Tierquälerei

Tödliche Schüsse aus Luftgewehr auf Katze

Eine Katze aus Leingarten muss nach schweren Verletzungen eingeschläfert werden. Die Polizei vermutet, dass sie mit einem Luftgewehr beschossen wurde – nun sucht sie nach Hinweisen zur Tat.

Eine freilaufende Katze wird von einem Unbekannten angeschossen. (Symbolbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
Eine freilaufende Katze wird von einem Unbekannten angeschossen. (Symbolbild)

Leingarten (dpa) - In Leingarten (Kreis Heilbronn) ist eine freilaufende Katze mutmaßlich mit einem Luftgewehr beschossen, dabei schwer verletzt worden und schließlich gestorben. Nachdem sich zwei Projektile nach Angaben der Polizei offenbar über einen längeren Zeitraum hinweg im Körper des Tieres befunden hatten, musste es eingeschläfert werden. Ersten Ermittlungen zufolge kommt ein Unbekannter für die Tat infrage, der irgendwann zwischen Mitte September und Anfang November in den Schrebergärten in der Nähe eines Sportplatzes auf die Katze geschossen haben soll. Die Polizei sucht Zeugen.

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