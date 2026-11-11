Tödliche Schüsse aus Luftgewehr auf Katze

Leingarten (dpa) - In Leingarten (Kreis Heilbronn) ist eine freilaufende Katze mutmaßlich mit einem Luftgewehr beschossen, dabei schwer verletzt worden und schließlich gestorben. Nachdem sich zwei Projektile nach Angaben der Polizei offenbar über einen längeren Zeitraum hinweg im Körper des Tieres befunden hatten, musste es eingeschläfert werden. Ersten Ermittlungen zufolge kommt ein Unbekannter für die Tat infrage, der irgendwann zwischen Mitte September und Anfang November in den Schrebergärten in der Nähe eines Sportplatzes auf die Katze geschossen haben soll. Die Polizei sucht Zeugen.