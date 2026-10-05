Tödlicher Frontalzusammenstoß in Mittelhessen
Ein Auto kommt in einer Kurve von der Straße ab - und kollidiert mit einem entgegenkommenden Lkw. Der 18-jährige Autofahrer stirbt. Seine ebenfalls jungen Beifahrer werden schwer verletzt.
Dautphetal (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lkw in Mittelhessen ist ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger, die mit im Wagen saßen, seien schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer und Beifahrer im Lastwagen haben leichte Verletzungen. Alle vier wurden in Krankenhäuser gebracht.
Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Wagen des 18-Jährigen am frühen Abend in einer Kurve von der Straße ab, geriet ins Schleudern und kollidierte dann mit dem entgegenkommenden Lkw. Der Autofahrer starb noch am Unfallort.
Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge auf der Landesstraße 3042 in Dautphetal - zwischen den Ortsteilen Hommertshausen und Mornshausen im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Die Straße war viele Stunden voll gesperrt. Die Polizei sucht noch Zeugen.