Tödlicher Sturz mit E-Scooter? Mann in Hinterhof gefunden
Die Identität des Opfers war zunächst unklar - mittlerweile steht fest, dass es sich um einen 41 Jahre alten Mann aus Kassel handelt. Eine Obduktion soll nun die genaue Todesursache klären.
Kassel (dpa/lhe) - In einem Hinterhof in Kassel haben Anwohner einen leblosen Mann gefunden. Rettungskräfte hätten nur noch dessen Tod feststellen können - ersten Ermittlungen zufolge sei der Mann zuvor mutmaßlich mit einem E-Scooter gestürzt, teilte die Polizei mit.
Demnach sei der Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag neben einer Garage entdeckt worden. Neben ihm habe ein E-Scooter gelegen. Die Identität des Verstorbenen war zunächst unklar, mittlerweile steht nach Angaben der Polizei jedoch fest, dass es sich um einen 41 Jahre alten Mann aus Kassel handelt.
Die genaue Todesursache sei bisher nicht abschließend geklärt, Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen nicht vor. Ob tatsächlich ein Unfall oder Sturz mit dem E-Scooter ursächlich für den Tod des Mannes war, soll nun eine Obduktion klären. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.