Tödlicher Unfall - Mann schwebt weiter in Lebensgefahr

Diemelstadt (dpa) - Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Toten im nordhessischen Diemelstadt schwebt ein 88-Jähriger weiter in Lebensgefahr. «An dem kritischen Zustand hat sich nichts verändert», sagte ein Sprecher der Polizei in Kassel.

Der Mann, der aus Mülheim an der Ruhr in Nordrhein-Westfalen kommt, sei der Beifahrer des beteiligten Autos gewesen. Zwei weitere Insassen des Wagens, eine 87 Jahre alte Frau aus Essen und ein 91-jähriger Mann, der ebenfalls aus Mülheim an der Ruhr stammte, waren bei dem Unfall am Freitagnachmittag ums Leben gekommen.

Auf der B252 waren aus unklarer Ursache ein Wohnmobil und das entgegenkommende Auto frontal zusammengestoßen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an. Um herauszufinden, wie der Unfall ablief und was zu dem Zusammenstoß führte, wurde ein Gutachter hinzugezogen.

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