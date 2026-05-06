Verbrechen

Tötungsversuch? Polizei fasst Verdächtigen in Klinik

Nach einem blutigen Streit in Stuttgart sitzt ein 32-Jähriger in U-Haft. Was die Ermittler über die Tat und das Opfer bislang bekanntgeben.

In einem Krankenhaus nimmt die Polizei den Verdächtigen fest. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
In einem Krankenhaus nimmt die Polizei den Verdächtigen fest. (Symbolbild)

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Nach einem mutmaßlichen Tötungsversuch hat die Polizei den Tatverdächtigen in der Nacht in einem Krankenhaus in Ludwigsburg festgenommen. Der 32-Jährige war laut Polizei und Staatsanwaltschaft leicht verletzt. Ein Haftrichter schickte ihn in Untersuchungshaft, wie ein Polizeisprecher sagte. Der konkrete Vorwurf blieb zunächst unklar. 

Der Beschuldigte soll am Dienstagabend bei einem Streit einen 52 Jahre alten Mann in dessen Wohnung in Stuttgart mit Stichen schwer verletzt haben. Anschließend sei der 32-Jährige geflüchtet. Zur Waffe machten die Behörden zunächst keine Angaben. «Die Hintergründe und das Motiv für die Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen», hieß es in einer Mitteilung weiter.

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