Tolhoek rettet Eintracht-Frauen einen Punkt
Die Frankfurterinnen schaffen im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Nürnberg nur ein Remis. Kurz vor dem Endspiel in der Königsklassen-Qualifikation verletzt sich die im Hinspiel erfolgreiche Mühlhaus.
Frankfurt (dpa/lhe) - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt sind am 2. Spieltag der Bundesliga nur knapp einer Blamage entgangen. Die Hessinnen schafften gegen den 1. FC Nürnberg nach langem Rückstand noch ein 1:1 (0:1)-Unentschieden. Nach der Führung durch Louna Lapassouse in der 32. Minute gelang Danique Tolhoek vor 3.005 Zuschauern im Stadion am Brentanobad in der 86. Minute das Ausgleichstor. Die erst zur zweiten Halbzeit gekommene Stürmerin Larissa Mühlhaus musste nach nur knapp zehn Minuten Einsatzzeit verletzungsbedingt wieder vom Feld.
Eintracht-Trainer Niko Arnautis hatte mit Blick auf die entscheidende Partie in der Champions-League-Qualifikation am Mittwoch bei Paris Saint-Germain sieben Wechsel in seiner Startelf vorgenommen. Doch in dem neu formierten Team lief gegen die gut verteidigenden Gäste lange nicht viel zusammen.
Bei den Nürnbergerinnen nutzte Lapassouse bei einem schlecht geklärten Angriff einen Fehlpass von Noemi Ivelj zum Treffer. Arnautis reagierte nach der Pause mit mehreren Wechseln. Der Einsatz von Ereleta Memeti ab der zweiten Hälfte zahlte sich aus, als die wuselige Mittelfeldspielerin die Niederländerin Tolhoek schließlich im Strafraum zum Ausgleichstor bediente.