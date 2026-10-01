Toppmöller über Lens-Rauswurf: «Aus allen Wolken gefallen»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Dino Toppmöller hofft nach seiner skurrilen Entlassung beim französischen Fußball-Erstligisten RC Lens auf ein baldiges neues Engagement. «Ich brauche jetzt kein Jahr Pause», sagte der frühere Coach des Bundesligisten Eintracht Frankfurt im Podcast «Spielmacher von 360Media».

Toppmöller hatte vor zwei Wochen seinen erst zu Saisonbeginn angetretenen Job in Lens verloren, weil er sich gegenüber seinem bei den Club-Bossen in Ungnade gefallenen Co-Trainer Nelson Morgado loyal verhalten hatte. «Damit konfrontiert zu werden, dass wenn dein Co-Trainer weiter Co-Trainer ist, dass du dann selbst raus bist, das war auf jeden Fall ein Brett», sagte Toppmöller.

Die Entlassung sei «natürlich eine große Enttäuschung und auch ein Schock» gewesen und er «aus allen Wolken gefallen». Trotz der persönlichen Nachteile sei es für ihn jedoch überhaupt nicht infrage gekommen, «da jemanden fallen zu lassen, der nichts Außergewöhnliches gemacht hat.» Ihm sei es wichtiger, «dass ich heute noch in den Spiegel schauen kann, anstatt am Spielfeldrand zu stehen. Wenn ich Werte hätte verletzen müssen, dann nehme ich das in Kauf, dass ich dann in dem Moment keinen Job habe.»

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Zweite Trennung in diesem Jahr

Für Toppmöller war es in diesem Jahr bereits die zweite Entlassung, nachdem er im Januar seinen Job bei der Eintracht verloren hatte. Dennoch hegt er keinen Groll. Er habe viele Erfahrungen gesammelt, um als Persönlichkeit zu wachsen.

Foto: Arne Dedert/dpa Im Januar 2026 musste Dino Toppmöller bei Eintracht Frankfurt gehen. (Archivbild)