Torhüter Dähne wechselt ablösefrei zum 1. FC Heidenheim
Zuletzt spielte Thomas Dähne beim TSV 1860 München. Nach der Insolvenz der «Löwen» geht es für den erfahrenen Keeper in Heidenheim weiter.
Heidenheim (dpa) - Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim hat Schlussmann Thomas Dähne verpflichtet. Der 32-Jährige kommt ablösefrei und unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2028, wie die Heidenheimer mitteilten. Zuletzt spielte Dähne für den TSV 1860 München. Bei seinem neuen Verein bildet er gemeinsam mit Frank Feller, Paul Tschernuth und Nachwuchskeeper Felix Mark das Torhüterquartett.
«Er bringt viele Jahre Erfahrung aus dem deutschen und internationalen Profifußball mit und hat seine Klasse auf diesem Niveau nachhaltig unter Beweis gestellt», sagte Vorstandschef Holger Sanwald über den Neuzugang, der unter anderem auch für den finnischen Spitzenclub HJK Helsinki sowie den polnischen Erstligisten Wisła Płock aktiv war.