Geschwindigkeit zu hoch?

Totalschaden nach Unfall mit Luxus-Ferrari

Ein Ferrari mit mehr als 700 PS kommt nachts auf der A81 von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Warum verlor der Fahrer die Kontrolle?

Der Ferrari wurde bei dem Unfall völlig zerstört. Foto: Freiwillige Feuerwehr Engen/dpa
Der Ferrari wurde bei dem Unfall völlig zerstört.

Singen (dpa/lsw) - Ein 56 Jahre alter Mann ist auf der Autobahn 81 bei Singen (Kreis Konstanz) mit seinem Ferrari verunglückt. Es entstand ein Totalschaden von rund 400.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Der Mann erlitt nur leichte Verletzungen.

Er war in der Nacht in Richtung Singen unterwegs, als er vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen verlor. Der Ferrari Purosangue mit mehr als 700 PS touchierte zunächst die linke Leitplanke, schleuderte über die Fahrbahn und kam rechts von der Straße ab. Anschließend prallte der Luxuswagen gegen einen Baum auf einer Grünfläche. Der 56-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Auf dem Autobahnabschnitt gilt keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Mit welcher Geschwindigkeit der Mann unterwegs war, blieb zunächst unklar. Der Neupreis eines Ferrari Purosangue kann je nach Modell und Ausstattung derzeit bei bis zu rund 600.000 Euro liegen.

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